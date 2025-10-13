Arrestaron a dos personas armadas

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1 arrestaron este 6 de octubre a dos hombres de amplia trayectoria delictual, quienes portaban armas contundentes listas para ser utilizadas.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 14 en la calle Juanita Moro, del Barrio Belgrano, durante los recorridos de prevención habituales. Los oficiales interceptaron a los dos sujetos, quienes al ser identificados intentaron resistirse a la autoridad, lo que obligó a los agentes a reducirlos para proceder con la aprehensión.

Tras la revisión, se descubrió que ambos ocultaban entre su ropa barras de metal con punta, armas improvisadas de alto poder lesivo. La intervención policial permitió la inmediata incautación de estos elementos, neutralizando un potencial ataque.

Uno de los detenidos, un hombre de 31 años conocido bajo el alias de "Piki", fue reconocido como presunto autor de un robo con arma blanca y agresiones ocurridas el 5 de octubre, sumado a otros hechos delictivos anteriores. La gravedad de sus antecedentes y la existencia de múltiples denuncias en su contra determinaron que fuera trasladado directamente a una unidad penal.

El segundo individuo aprehendido también fue puesto a disposición de la Justicia. Cabe destacar que este se encontraba en situación de medidas restrictivas y con suspensión de juicio a prueba, lo que agrava su situación legal.