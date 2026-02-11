El agotamiento de ser tu propio proyecto de mejora

¿Alguna vez sientes que tu vida es una aplicación que necesita actualizarse constantemente pero nunca termina de descargarse? Recientemente, se ha vuelto viral el concepto de "ToxicSelf-Help" o autoayuda tóxica. Estudios actuales sugieren que la presión por mantener un estado de bienestar constante está generando un efecto rebote: más ansiedad por no alcanzar la plenitud prometida (García & Martínez, 2025).

Esa presión por ser perfectos no solo nos agota individualmente, sino que se traslada a nuestros vínculos: ¿Te has sentido alguna vez como si fueras el único motor... ?

¿Te has sentido alguna vez como si fueras el único motor que mantiene a flote un barco que amenaza con hundirse? No es solo cansancio físico; es un agotamiento del alma. En los últimos meses, las consultas psicológicas han visto un repunte en lo que los expertos llaman el "Burnout del Sostén Emocional", una fatiga que surge cuando la responsabilidad de una estructura (familiar, económica o afectiva) recae sobre un solo par de hombros (Martínez, 2025).

Hoy vivimos en la era de la autosuficiencia obligatoria.

Por un lado, vemos a mujeres que se han convertido en "multitareas por necesidad", asumiendo el frente económico sin que se les reste ni un gramo de la carga doméstica. Es una generación de mujeres que "pueden con todo", pero que se están quedando sin nada para sí mismas. Por otro lado, emerge una figura masculina que, al perder su antiguo rol de proveedor en un mundo que cambió las reglas, parece haberse quedado suspendido en el vacío.

Esta desconexión no es falta de amor, es una crisis de identidad compartida. Mientras unos se refugian en la inacción por no saber cómo ser útiles en este nuevo escenario, otros se incineran en la acción constante para que nada se caiga. La metáfora es clara: estamos intentando bailar un tango donde uno se olvidó los pasos y el otro está intentando bailar por los dos. La ciencia nos indica que este desequilibrio en la "corresponsabilidad vital" altera no solo el sistema nervioso de la pareja, sino que cronifica el estrés en todo el núcleo familiar (López & Silva, 2024. El estrés crónico derivado de la falta de corresponsabilidad afecta la regulación de la oxitocina, dificultando el vínculo y la empatía en la convivencia).

Reconocer que "no podemos más" no es una derrota. Es el primer paso para dejar de ser proyectos de optimización y volver a ser humanos que necesitan, desesperadamente, aprender a sostenerse mutuamente desde un lugar nuevo, más honesto y menos perfecto.

Herramientas de Integración

El Mapa de Cargas: Siéntate a solas (o en pareja) y haz una lista real de quién sostiene qué. No para juzgar, sino para visibilizar lo invisible.

El Altar de lo Incompleto: Identifica una "mejora" que estés intentando forzar en ti y déjala en pausa por una semana.

Diálogo Espejo: Si tienes un hombre cerca, pregúntale: "¿Qué es lo que más te pesa hoy que sientes que no puedes decir?". Escucha sin intentar "arreglarlo".

Preguntas

¿Sientes que si tú te detienes, tu mundo se detiene con él?

¿Alguna vez has sentido que tu camino de autoconocimiento se siente como una lista de tareas pendientes?

¿En qué área de tu vida te permites ser "imperfecta" sin pedirte perdón?

Para ellos: ¿Cómo te sientes cuando el rol que te enseñaron que debías cumplir ya no encaja con la realidad?

¿Cómo podemos construir hogares donde la responsabilidad sea un puente y no un muro que nos separa?

(*) Licenciada en Psicología. Magister en Salud Pública. Coach Ontológico Profesional. Bienestar Emocional y Vínculos Conscientes.