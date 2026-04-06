Docentes convocan a una movilización mañana

Docentes nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) llevan adelante un paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, medida que fue definida en asamblea y que se cumple con permanencia frente a Casa de Gobierno.

A pesar de una jornada marcada por condiciones climáticas inestables, los docentes ratificaron la continuidad del plan de lucha.

Guillermo Duarte, maestro base de Adep, en diálogo con nuestro medio, adelantó que mañana martes se realizará una movilización provincial que contará con la adhesión de distintos sectores, entre ellos trabajadores de la salud, organizaciones sociales y otros gremios.

Duarte indicó que la concentración está prevista para las 10, con salida desde la sede sindical ubicada en calle Lamadrid, aunque previamente se desarrollará una conferencia de prensa a las 9.30 junto a representantes de distintos espacios.

Desde el sector docente señalaron que la medida responde a reclamos salariales y advirtieron que la situación afecta a toda la clase trabajadora de la provincia.