Encontraron sano y salvo a un niño que se había perdido en la zona de Rachaite

Un niño de 11 años fue encontrado sano y salvo luego de permanecer extraviado durante varias horas en la zona rural de Rachaite, en la Puna jujeña, tras un amplio operativo desplegado por fuerzas policiales.

La búsqueda se inició cerca de la medianoche, cuando se alertó sobre la desaparición del menor, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos de las Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones de Frontera, que partieron desde la base de Mina Pirquitas.

El rastrillaje se extendió durante toda la madrugada en condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas y escasa visibilidad. Para ello, los uniformados utilizaron equipamiento especializado, como visores nocturnos y sistemas de comunicación, recorriendo amplios sectores de cerros y estancias.

Finalmente, alrededor de las 11.20, el niño fue localizado en cercanías de una estancia hacia el sector este, luego de haberse desorientado mientras caminaba.

Tras ser hallado, el menor fue asistido por los efectivos y trasladado hasta el punto de encuentro con su familia, constatándose que se encontraba en buen estado de salud.