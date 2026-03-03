Hay más de 200 turistas argentinos varados en Israel por la cancelación de vuelos

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, confirmó este martes que hay “unos 200 turistas argentinos varados” en Israel por el cierre del espacio aéreo que rige desde el fin de semana pasado ante el riesgo de más ataques con misiles por parte de Irán.

Wahnish puntualizó que entre el sábado y este martes "ya tiraron sobre Israel unos 650 misiles" desde Teherán, lo que hace que la población deba estar permanentemente “atenta a las alarmas” para dirigirse al refugio antibombas más cercano.

De hecho, el diplomático argentino pasa la mayor parte del tiempo en el refugio de su residencia, y estimó que hay aproximadamante "unos 100.000 argentinos" radicados en Israel.

"También tenemos unos 200 turistas argentinos que quedaron varados acá", señaló en referencia a los visitantes que no pudieron salir de Israel por el cierre de los aeropuertos.

Para la embajada argentina en Israel la “prioridad es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de guerra como esta”, recalcó Wahnish.

El funcionario de Cancillería señaló que la recomendación del Gobierno israelí es la de permanecer siempre cerca de algún refugio, aunque muchas personas que buscan irse “están haciendo una travesía terrestre de cuatro horas hacia el sur" del país para pasar a Egipto y poder tomar un avión hacia otro destino.

“No es oficialmente recomendable porque ese viaje terrestre tiene un riesgo alto” por la posibilidad de bombardeos y agregó que “es traumático".

"Si suena a alarma y vos estás en la vía pública tenés que frenar tu auto y correr a un refugio", explicó.

"Cada misil mide entre 14 y 19 metros de largo y tiene entre 600 y 1.100 kilogramos de explosivos", convino Wahnish, y a modo de comparación, indicó que “en le atentado a la AMIA” de 1992 en Buenos Aires “se utilizaron 275 kilos de explosivos”.

Los que caen hoy sobre Israel “tienen cuatro veces más explosivos" que los utilizados contra la AMIA en 1994 por organizaciones terroristas conectadas a Irán.

El Embajador argentino evitó anticipar si habrá alguna modificación o cancelación en el viaje a Israel que tiene previsto en presidente Javier Milei para el próximo 20 de abril.

"Quiero creer que para esa fecha ya vamos a estar en otra situación, con otra estabilidad, me parece que esto no da para mucho más", opinó.

Israel y los Estados Unidos iniciaron el sábado pasado una serie de ataques aéreos sobre Irán en los que se registraron más de 200 muertes, incluida la del Ayatolá Ali Jamenei, líder histórico del país.