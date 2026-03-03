18°
3 de Marzo, Jujuy, Argentina
Jujuy participó del “Argentina Day” en Canadá

La provincia se posiciona en la agenda internacional como un actor estratégico de los recursos minerales.

Martes, 03 de marzo de 2026 19:03
consolidando su posición minera a nivel internacional.

El gobernador Carlos Sadir expuso ante referentes e inversores del sector minero en Toronto, donde destacó el liderazgo exportador de la provincia, las políticas de impulso a la actividad minera y el potencial estratégico de Jujuy.

"Somos parte de la Mesa del Litio junto a Salta y Catamarca, y la principal provincia exportadora de carbonato de litio de la Argentina", destacó el mandatario durante su exposición.

El gobernador de Jujuy remarcó el interés que genera en inversores y especialistas "nuestro modelo minero que tiene controles ambientales firmes y una institucionalidad fortalecida a través del Ministerio de Minería".

"Además, estamos impulsando proyectos de fomento a la inversión y a la producción para potenciar una matriz minera diversificada", resaltó Sadir en referencia a la presentación de un proyecto del ley de fomento a las inversiones desde los 5 millones de dólares en adelante, con el objetivo de promocionar todos los sectores productivos y, en especial, a la minería.

La provincia volvió a posicionarse en la agenda internacional como un actor estratégico dentro del mapa global de los recursos minerales, en el marco de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la más influyente del mundo en materia minera.

