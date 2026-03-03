Grave incidente en Alto La Viña por la caída de una rama de un árbol sobre un motociclista

Un árbol cayó sobre un motociclista en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy. El hecho se produjo alrededor de las 15 horas de este martes, en momentos en que fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar la ciudad.

El siniestro ocurrió en el tramo final de la subida al barrio, específicamente en la intersección de la Ruta Provincial 56 y la calle Víctor Hugo, a la altura del Centro Cultural Lola Mora. Un árbol ubicado en esa esquina perdió una rama de gran porte, que impactó directamente contra el conductor del rodado. Como consecuencia del golpe, el motociclista sufrió trauma de hombro y tórax. Fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

