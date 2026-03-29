Presentaron la Guía de Árboles y Arbustos del Parque Botánico

En instalaciones de la reserva ecológica de nuestra ciudad, se presentó la Guía de Árboles y Arbustos, un trabajo de elaboración municipal que registra algunas de las especies de vegetación nativa que se puede encontrar en los recorridos.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, sostuvo, “era una deuda que teníamos y creo que significa un muy buen logro: es una guía que nos pedían los visitantes porque ellos quieren saber, más allá de los cartelitos, toda la información técnica; es un producto netamente municipal ya que fue elaborado por nuestros equipos municipales”.

“Nos gratifica, como municipio, contar con esta guía que va a servir tanto para el turista como para el vecino, y para todos aquellos que quieran conocer sobre la biodiversidad de nuestras yungas, en este caso, con información sobre las especies de árboles y arbustos que encontrarán dentro de este parque; también tenemos una maqueta donde pueden ver las especies localizadas, así que esperamos que puedan hacer un buen uso de esta guía”, celebró y aseguró, “como todas las publicaciones que realizamos desde el área ambiental, la guía estará disponible en el área de Ciudad Verde, de la página web del Municipio“.

A su turno, la directora del Parque Botánico Municipal, Marcela Gaspar, acotó, “este trabajo es un logro del equipo del Parque Botánico; es una guía que comenzó a elaborarse años atrás y que se retomó, en el 2025, por Brenda Cabezas, a cargo del diseño y la recopilación de datos, y de Ricardo Joaquín , que asesoró en la parte técnica”, y subrayó, “es un logro porque hemos recopilado 27 especies nativas presentes en el parque en una guía que estará a disposición de todos los visitantes y de toda la comunidad; es importantísimo que la comunidad sepa cuáles son las especies presentes en la flora del parque”.

Ricardo Joaquín, miembro del equipo del Parque Botánico que elaboró la Guía, expresó “hemos podido materializar este sueño que comenzó hace algún tiempo y que hoy es algo concreto que estará a disposición de nuestros visitantes, para que conozcan tanto sobre las especies que hay en el parque, como sobre los servicios eco-ambientales que nos brindan; esperamos que tenga buena aceptación y se le dé buen uso”.

En tanto, Brenda Cabezas, explicó, “queríamos que sea una guía práctica de fácil lectura para que cualquier persona que se acerque al parque pueda comprenderla; una de las misiones del Parque Botánico es la educación y esta guía implica un recurso didáctico más”, y resaltó, “se podrá acceder a la guía a través de un código QR que oportunamente vamos a estar difundiendo por las redes del Parque Botánico, y también en el propio parque; cabe resaltar que el acceso a la guía es libre y gratuito”.