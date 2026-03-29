Iniciaron las clases de Medicina en Libertador

La clase inaugural de ciencias biológicas estuvo a cargo del asesor docente de la Facultad de Medicina de Córdoba, Gabriel Beinotti y el adjunto de la cátedra, Marcos Javier Maldonado..

La puesta en marcha de la carrera representa un avance significativo en términos de federalización educativa, permitiendo que más jóvenes accedan a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos, al tiempo que se promueve el arraigo y el desarrollo regional.

En el marco del acto de inicio, también se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa, que simboliza este nuevo hito para la educación pública en la provincia.

El mandatario provincial acompañó el inicio del dictado de clases junto al rector de la Unju, Mario Bonillo; el director de la Escuela de Medicina, Gustavo Macías; el coordinador de la carrera, Marcelo Bellone; el intendente de Libertador, Oscar Jayat; y autoridades provinciales y municipales.

Ingresantes a Medicina – Cohorte 2026

La cohorte 2026 de la carrera de Medicina está integrada por 60 estudiantes que accedieron al ingreso a partir de un orden de mérito definido tras el examen final. El proceso de selección evidenció una alta demanda: de 1987 aspirantes habilitados, 1085 se presentaron a rendir el examen presencial, del cual surgió la nómina definitiva de ingresantes.

En cuanto a la procedencia, se destaca un marcado predominio de estudiantes jujeños (58), con la participación de 2 ingresantes provenientes de la provincia de Salta, lo que refleja también un alcance regional de la propuesta académica.

A nivel departamental, la mayor cantidad de ingresantes corresponde a Doctor Manuel Belgrano, seguido por Ledesma y El Carmen, con presencia también de estudiantes de otros puntos de la provincia.

La distribución por género muestra una mayoría de mujeres (66,7%), mientras que los varones representan el 33,3% de la cohorte.

En relación con la edad, el grupo más numeroso está compuesto por estudiantes de entre 18 y 24 años, aunque también se registra una participación significativa de personas de entre 25 y más de 35 años, lo que da cuenta de la diversidad de trayectorias educativas de quienes acceden a la carrera.