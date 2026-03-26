Exitoso trail "Tilcara Corre" 2026

Exitosa sexta edición del Tilcara Corre con el trail solidario a beneficio de Magali Cuellar y Luciana Serapio organizado por el municipio anfitrión. Hubo una muy buena convocatoria de corredores en todas las categorías sumándose a las actividades por el Mes de la Mujer.

Entre los destacados, el Team Cóndor de Purmamarca, logró muy buenas posiciones en las dos distancias, la de 13 km y 7 km, respectivamente "sumamos varios podios entre todos", manifestó muy contento Víctor Cruz.

El atleta que cuenta con su equipo en el norte de nuestra provincia dijo que "arrancar el año de esta manera da muestras del trabajo que se viene desarrollando, muy orgulloso de mis alumnos por su desempeño y todo lo que se vino haciendo día a día, tanto en montaña como en terreno llano, en la altura".

Cruz anunció que "ahora nos preparamos para los próximos objetivos que tenemos en nuestro calendario del año, será un 2026 largo y queda mucho por trabajar, por recorrer lugares y disfrutar, y superarse con el compañerismo y la humildad".

El entrenador agradeció "a Dios antes que nada por ponerme a cargo de un grupo de personas increíbles tanto dentro y fuera de competencia, al intendente Humberto López por su apoyo y ayuda incondicional".

José Cruz se quedó con el primer puesto de la general en caballeros durante los 13 kilómetros, segundo fue Nicol Tolaba en la misma distancia y Soledad Cañari quedó tercera. Además en su categoría, Héctor Aguirre fue ganador, Mariel Flores quedó quinta, Álvaro Flores fue sexto en la general y segundo en su divisional.

En cuanto a los 7 kilómetros, Jeremías Burgos ganó la general, Soledad Arjona primera en su categoría, Eliana Flores décima en la general.

"Son buenos tiempos lo que hicieron, pero como siempre uno no se conforma porque sabe el potencial que tienen, que pueden ser mucho mejor", opinó Víctor Cruz ante El Tribuno de Jujuy.

Por último, elogió a la organización, ya que "salió todo muy bueno, el circuito bien marcado, un gran trabajo de la Municipalidad de Tilcara, de la Intendenta Sonia Pérez, del Director de Deportes Marcelo Burgos y a todo el equipo por el gran trabajo que desplegaron para cumplir con todas las expectativas.