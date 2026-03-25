Asaltada a mano armada por “motochorros”

Una vecina del barrio Malvinas Argentinas de la ciudad capital denunció en sede policial haber sido asaltada por tres “motochorros”. Uno de los sujetos la amenazó con un cuchillo para que les entregue una mochila con pertenencias. Tras esto se dieron a la fuga en un rodado.

El ilícito ocurrió días pasados por la noche, en momentos que la damnificada caminaba por la avenida Puerto Argentino del mencionado sector barrial de la ciudad capital.

En ese contexto, alrededor de las 20, cuando la víctima estaba llegando a la intersección con la avenida 2 de Abril fue interceptada por una moto con tres hombres a bordo, quienes le cortaron el paso.

Ante esta situación, la denunciante frenó su desplazamiento, mientras dos sospechosos descendieron del vehículo para rodearla y un tercero sacó de entre sus prendas un cuchillo con el cual la amenazó.

Fue entonces, que indefensa frente a los tres sujetos, la mujer no tuvo más alternativa que entregar la mochila que llevaba con varias pertenencias en su interior.

Luego de esto, los “motochorros” huyeron por la avenida 2 de Abril, mientras que la víctima se dirigió a la Seccional 32°. En la dependencia, ubicada a pocas cuadras del escenario del robo, realizó la correspondiente denuncia y aportó que dentro de la mochila sustraída tenía un teléfono celular, prendas de vestir, un par de zapatillas, el DNI y una pequeña suma de dinero.