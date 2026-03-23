Sigue vigente el pago de prestaciones del convenio internacional para israelíes

En plena crisis económica y bajo un ajuste que afecta a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo continúa llevando adelante un convenio bilateral con Israel que otorga acceso al sistema previsional argentino a ciudadanos israelíes.

Asignaciones para extranjeros, ajuste para los argentinos

En 2024 el Gobierno de Javier Milei oficializó un convenio con el Estado de Israel que garantiza el acceso de ciudadanos israelíes a los beneficios del sistema de seguridad social argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 12 de junio del año mencionado

El acuerdo establece que cualquier ciudadano israelí que resida legalmente en Argentina podrá acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otras prestaciones conributivas del sistema previsional nacional.

El texto señala que el tratado rige desde el 1° de mayo de 2024, aunque su aplicación concreta comienza con esta reciente formalización. Además, el acuerdo contempla un esquema de reciprocidad: los ciudadanos argentinos que residan en Israel podrán acceder en ese país a beneficios similares.