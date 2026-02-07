“Cumpas” quiaqueños fueron saludados por municipales

Personal femenino de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de La Quiaca, sosteniendo una larga costumbre en aquella comuna, en el Jueves de compadres visitó cada uno de los despachos del municipio saludando a los cumpas.

A empleados, funcionarios y al intendente Dante Velázquez los saludaron con mucha alegría en su día colocándoles serpentina, obsequiándoles ramitos de albahaca y deseándole lo mejor para la jornada y el próximo carnaval.

Posteriormente las mujeres prosiguieron con el gesto visitando otras instituciones como Aduana, Gendarmería, Migraciones, Correo, Policía, radios y el hospital convidando a los homenajeados locro y lagua.

En su recorrido también felicitaron a los compadres que transitaban por las calles de la ciudad, dirigiéndose a los puntos de encuentro donde iban a celebrar reunidos hasta altas horas de la noche e inclusive hasta la madrugada de ayer.

Al momento de ser visitado y saludado, el intendente Velázquez destacó que en estas celebraciones previas al carnaval y a lo largo de él, los olores, sabores y las costumbres se entremezclan "en una ciudad limítrofe como la nuestra".

Muy agradecido el Ejecutivo municipal también aprovechó la oportunidad para saludar a sus funcionarios compadres, entre ellos Dante Dodi, secretario de Cultura y Turismo quien promueve estas manifestaciones y otras revalorizando la identidad cultural de los quiaqueños.

El recorrido y las visitas a los compadres se prolongó hasta después del mediodía, tiempo en que muchos de ellos en grupos en restaurantes, mercados, comercios o en las casas, compartían un almuerzo y festejaban anticipando la celebración del carnaval el próximo sábado.

Velázquez al retirarse del municipio se ocupó de saludar personalmente a sus compadres, llevándoles un mensaje de amistad y cariño, reafirmando el vínculo que los une diariamente.