23°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
Gobierno de Jujuy
Artista jujeño
carnaval 2026
Chayarán el mojón
Natación
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
Unión Obrera Metalúrgica
Copa Argentina
carnaval 2026
Gobierno de Jujuy
Artista jujeño
carnaval 2026
Chayarán el mojón
Natación
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
Unión Obrera Metalúrgica
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

“Cumpas” quiaqueños fueron saludados por municipales

El intendente Velázquez agradeció y felicitó a los compadres.

Sabado, 07 de febrero de 2026 00:00

Personal femenino de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de La Quiaca, sosteniendo una larga costumbre en aquella comuna, en el Jueves de compadres visitó cada uno de los despachos del municipio saludando a los cumpas.

A empleados, funcionarios y al intendente Dante Velázquez los saludaron con mucha alegría en su día colocándoles serpentina, obsequiándoles ramitos de albahaca y deseándole lo mejor para la jornada y el próximo carnaval.

Posteriormente las mujeres prosiguieron con el gesto visitando otras instituciones como Aduana, Gendarmería, Migraciones, Correo, Policía, radios y el hospital convidando a los homenajeados locro y lagua.

En su recorrido también felicitaron a los compadres que transitaban por las calles de la ciudad, dirigiéndose a los puntos de encuentro donde iban a celebrar reunidos hasta altas horas de la noche e inclusive hasta la madrugada de ayer.

Al momento de ser visitado y saludado, el intendente Velázquez destacó que en estas celebraciones previas al carnaval y a lo largo de él, los olores, sabores y las costumbres se entremezclan "en una ciudad limítrofe como la nuestra".

Muy agradecido el Ejecutivo municipal también aprovechó la oportunidad para saludar a sus funcionarios compadres, entre ellos Dante Dodi, secretario de Cultura y Turismo quien promueve estas manifestaciones y otras revalorizando la identidad cultural de los quiaqueños.

El recorrido y las visitas a los compadres se prolongó hasta después del mediodía, tiempo en que muchos de ellos en grupos en restaurantes, mercados, comercios o en las casas, compartían un almuerzo y festejaban anticipando la celebración del carnaval el próximo sábado.

Velázquez al retirarse del municipio se ocupó de saludar personalmente a sus compadres, llevándoles un mensaje de amistad y cariño, reafirmando el vínculo que los une diariamente.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD