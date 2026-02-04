Jujuy encabezó la ocupación turística en todo el norte argentino

Según el último informe del Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Jujuy lideró los niveles de ocupación hotelera en la región NOA durante enero, con un promedio provincial del 58,37%, logró sobresalir en un contexto nacional desafiante.

Este éxito se explica, en gran medida, por el notable crecimiento del turismo espontáneo: una tendencia donde los viajeros deciden su visita y realizan sus reservas con muy poca antelación, atraídos por la oferta inmediata y la diversidad de actividades que ofrece la provincia.

Impacto económico y afluencia

La región de la Quebrada fue el epicentro del movimiento con un 68,94% de plazas ocupadas. El balance mensual arrojó cifras de gran impacto para la economía regional:

Visitantes: 133.328 turistas eligieron recorrer la provincia.

Pernoctes: Se registraron 374.986 noches de alojamiento.

Impacto Económico: El movimiento turístico generó ingresos por $43.366.623.065, beneficiando directamente al comercio y los servicios locales.

Al respecto, el Ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló: “Cerramos un enero satisfactorio donde Jujuy demostró su fortaleza. Notamos este fuerte cambio en el comportamiento del viajero hacia un turismo más espontáneo, que llega a la provincia seducido por nuestra cultura y paisajes. Además, el sector de alta gama trabajó al tope de su capacidad, lo que habla de la calidad de nuestros servicios”.

Reconocimiento Nacional

Tanto medios nacionales como las cámaras del sector subrayaron que Jujuy ha logrado reducir la estacionalidad, convirtiendo el verano en un periodo de alta demanda. La CAT resaltó que este liderazgo es fruto de un trabajo sostenido para que la provincia sea una opción de referencia, accesible y de alta calidad frente a otros destinos del país.

Expectativas por Carnaval

Tras este arranque con cifras récord, la provincia ya se proyecta hacia un mes de febrero con expectativas de ocupación plena, impulsadas por el Carnaval de Jujuy, evento que promete reafirmar a la provincia como el destino predilecto de la temporada de verano 2026.