Sigue Estación carnaval

Pasado mañana en la Estación Maimará del Tren Solar de la Quebrada, se realizará la Estación carnaval, con participación de cinco instituciones carnestolendas del interior de la provincia más las comparsas y agrupaciones del pueblo.

Después de la excelente inauguración el pasado sábado en Volcán donde intervinieron más de 40 instituciones, pasado mañana continuará el programa generado por la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz, que proseguirá también por Purmamarca y Tilcara.

Con la colaboración de los ediles municipales Ricardo Dionicio y Cristian Dionicio, desde las 15 será la recepción de autoridades y posteriormente se efectuará una representación del carnaval quebradeño.

Intervendrá la comparsa Come tueca (de Palma Sola), Niki Dance (de Pampa Blanca) además de Huacalera, Perico y Yala, junto a las comparsas Los runkankos, Cerro negro, Avenida de Mayo, Los ácidos, entre otras.

ALEGRÍA | LOS DIABLOS SON LA MAYOR ATRACCIÓN PARA EL PÚBLICO.

La celebración se extenderá hasta el atardecer y, como en Volcán, es libre y gratuita para los vecinos del pueblo y para los turistas que recorren la región norteña y esperan la llegada del carnaval.

Ruíz extendió su agradecimiento para los vocales municipales de Volcán, Tahiel Maidana y Darío Chañi quienes colaboraron con el lanzamiento en su localidad, junto al excomisionado municipal Rubén González; a la Comisión de comparsas y al exvocal Marcos Velásquez.

En la Estación carnaval se refleja el carnaval provincial de las cuatro regiones con participación de las instituciones de cada localidad, quienes en la Quebrada muestran sus costumbres y tradiciones para esta gran celebración veraniega.

Para este viernes se espera también una masiva asistencia de público y turistas que visitan la región.