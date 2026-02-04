El certamen iniciará el 20 de marzo

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó oficialmente que el próximo 20 de marzo dará inicio la nueva temporada con la puesta en marcha del Torneo "Gringo" Flores, tanto en la rama masculina como femenina de Primera División por lo que hay una marcada expectativa.

La definición se produjo este lunes por la noche durante una reunión del Consejo Directivo, en la que participaron los delegados de los distintos clubes afiliados. En ese marco, se resolvió de manera unánime que el certamen lleve el nombre de Jesús "El Gringo" Flores, como reconocimiento a su trayectoria y al legado que dejó en el fútbol provincial.

Desde la entidad destacaron que se trata de un merecido homenaje a un dirigente que marcó una huella imborrable en la historia de la Liga Jujeña, por su compromiso, trabajo y aporte constante al crecimiento del deporte.

En cuanto al formato de competencia, se ratificó que en Primera División, tanto en el fútbol masculino como femenino, se mantendrá el mismo sistema de disputa que se viene utilizando en las últimas temporadas, o sea, con fase de grupos y clasificación a playoffs.

Por su parte, en lo que respecta a las divisiones inferiores, durante la primera parte del año el torneo se jugará bajo la modalidad de todos contra todos, buscando garantizar mayor competencia y continuidad para los jóvenes futbolistas.

De esta manera, los clubes jujeños comienzan a ultimar detalles de cara a una nueva temporada oficial, que ya tiene fecha de inicio y nombre confirmado, en un certamen que combinará competencia y memoria para el fútbol local.

Tal es el caso de Altos Hornos Zapla. Es que con una prueba a jugadores y arqueros, una nueva etapa de Martín Martos como DT "merengue" se puso en marcha. El objetivo está puesto en la Liga jujeña de fútbol y llevarlo nuevamente a soñar con el salto de categoría que se le viene negando hace varios años.