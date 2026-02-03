Hasta mañana recibirán solicitudes de vendedores

Hoy y mañana hasta el mediodía, la Dirección de Control de Espacios Públicos de la comuna capitalina recibirá las solicitudes y entregará números a los vendedores de la economía popular interesados en comercializar durante el Carnaval de Los Tekis, que se desarrollará desde el 13 al 16 de este mes en Ciudad Cultural.

El titular de esa dependencia, Rubén Tabarcachi, explicó que en esta ocasión se modificará la modalidad de inscripción. "Ya no será por orden de llegada; se recibirá la nota de solicitud y se entregará un número a todos los interesados. Luego se realizará un sorteo entre todas las solicitudes que cuenten con expediente o carpeta con la documentación actualizada", detalló.

Asimismo, el funcionario confirmó que el sorteo será el viernes 6, y aclaró que quienes no tengan la documentación al día deberán presentarse en la Dirección, ubicada en el Mercado de Abasto, para solicitar número de expediente y verificar la documentación a actualizar.

Quienes nunca hayan generado un expediente deberán iniciar el trámite correspondiente y empadronarse como comerciantes eventuales, registro que les permitirá participar del evento. Además, deberán declarar el rubro y, en caso de tratarse de actividades gastronómicas, presentar el certificado de manipulación de alimentos, carnet sanitario y demás requisitos exigidos.

Se prevé otorgar entre 70 y 80 habilitaciones para el rubro gastronómico y de 10 a 15 autorizaciones para food trucks o carros rodantes, y alrededor de 40 permisos para la venta de golosinas, espumas, talco y otros productos carnavaleros.