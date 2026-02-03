Empieza el juicio oral por "Sueños Compartidos"

A 15 años de iniciada la causa judicial, la semana que viene comenzará el juicio oral y público por la presunta defraudación de más de 200 millones de pesos al Estado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner en el programa "Sueños Compartidos" de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Serán juzgados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py fijó para el próximo 11 de febrero a las 9 horas el comienzo del juicio. Será por videoconferencia y con una fecha límite: en septiembre la causa corre riesgo de que prescriba.

En el caso se juzgará un presunto desvío de fondos del Estado nacional en "Sueños Compartidos". Fue el programa de construcción de viviendas en distintas provincias y municipios de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La acusación es que de los 748 millones de pesos que entre marzo de 2008 y junio de 2011 el Estado nacional giró al programa, 206 millones fueron desviados y no se utilizaron en la construcción de viviendas.

La causa tiene dos tramos. Una por el desvío de los fondos y la segunda por un presunto lavado de dinero en la compra de distintos bienes a través de empresas que controlaban los Schoklender. La semana que viene se comenzará a juzgar solo la defraudación al Estado porque corre riesgo de que en septiembre prescriba ya que se cumplen los seis años -la pena máxima del delito al que los acusados pueden ser condenados- desde que la Fiscalía ofreció la prueba para el juicio oral.

Serán juzgados los hermanos Schoklender -a cargo de "Sueños Compartidos" y que estuvieron presos en la causa-, De Vido, López, Abel Fatala -exsubsecretario de Obras Públicas- y otros dos exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal. En el caso fue enviada a juicio oral Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que falleció en noviembre de 2022.

La llegada de los hermanos Schoklender a las Madres de Plaza de Mayo había sido con polémica por el parricidio de sus padres en 1981.