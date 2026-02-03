11 operativos de ablación de órganos en este año

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en los últimos días se realizaron dos nuevos operativos de ablación de órganos en la provincia, por lo que ya suman 11 en lo que va del presente año. Detalló que los mismos se concretaron en los hospitales "San Roque" y "Pablo Soria" de esta capital, acotando que el último se trató de la donación de globos oculares.

La cartera sanitaria destacó que cada uno de estos procedimientos representa una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de personas que esperan un trasplante. La donación de tejidos, como los globos oculares, permite devolver la visión y favorecer la autonomía de quienes los reciben, impactando de manera directa en su vida cotidiana.

Transparencia

Asimismo reiteró que el proceso de donación de órganos para trasplante a personas que se encuentran en lista de espera en todo el país, comienza con la detección de un potencial donante por parte de los equipos de salud y continúa con un acompañamiento integral y respetuoso a las familias. A partir de allí, se realizan evaluaciones médicas y estudios específicos que garantizan altos estándares de calidad, seguridad, viabilidad y transparencia en cada operativo.

Para más información sobre donación de órganos y tejidos, las personas interesadas pueden acercarse a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijujuy), ubicada en Güemes 1360, de esta ciudad capital, de lunes a viernes de 8 a 14, o bien comunicarse telefónicamente al 4221228.