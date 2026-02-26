Destacan la gran cantidad de eventos culturales y deportivos de este año en Jujuy

El ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas destacó hoy que “este año será “impresionante para Jujuy por la cantidad y calidad de eventos culturales y deportivos” que se llevarán a cabo.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el funcionario señaló que el recital de Cazzu del 12 de septiembre, el partido de Los Pumas el 29 de agosto, el recital de La Renga que se realizará en ese mismo mes y la llegada de Los Fabulosos Cadillacs, prevista en principio para noviembre, le darán un fuerte impulso a la actividad turística de Jujuy. "Lo bueno es que Jujuy se está convirtiendo en una plaza muy atractiva a nivel cultural. Andrés Calamaro, por ejemplo, movió más gente en Jujuy que en Tucumán, a pesar de que tenemos menos de la mitad de los habitantes que tiene Tucumán, o sea que cuando hay un evento cultural en la provincia el jujeño responde, y además también se mueve mucho la gente de las provincias vecinas", expresó. Posadas justificó esta situación en que la provincia tiene "predios muy bien armados para poder armar este tipo de eventos, de hecho Cazzu iba a armar su show el 23 de agosto, y por el evento de Los Pumas, el 29 de agosto, lo tuvo que pasar al 12 de septiembre para dejar la cancha en condiciones, ya que sino no iban a aprobar el evento de Los Pumas".

"Por suerte pudimos calzar todo, porque tanto La Renga a mediados de agosto, Los Pumas a fines de agosto, Cazzu a mediados de septiembre y después la fiesta de los estudiantes, va a generar un movimiento turístico muy fuerte, a partir de eventos deportivos y culturales en Jujuy. Así que estamos contentos con todo lo que se está generando en la provincia", enumeró el funcionario.

Consultado sobre el impacto que tuvo la visita de Cazzu de ayer a la provincia, Posadas manifestó que "fue una movida impresionante porque además ella eligió San Pedro de Jujuy para lanzar su tema, su disco, y anunciar además que el 12 de septiembre va a estar cantando en el estadio 23 de Agosto, que seguramente va a estar a pleno. Este será además su primer show en Argentina, volviendo a sus raíces. Fue todo muy lindo, trayendo además el streaming de Olga, que que es otro fenómeno en sí mismo, ya que fue impresionante lo que generó el streaming".

"Cazzu es sin lugar a dudas la la figura más icónica que tiene Jujuy a nivel mundial, la más reconocida, la más popular, y que tome como punto de partida a la provincia para lanzar su música, para nosotros es un gran orgullo y además una gran oportunidad para poder mostrar Jujuy al mundo. Porque sacó un tema que habla del carnaval y está permanentemente reivindicando su origen", aseguró.

En relación a la visita de Los Pumas a Jujuy, destacó que este partido ante Australia "es mucho más importante que los partidos que ya se vivieron en Jujuy y había muchas provincias peleando por tenerlo". Consideró que fue elegida la provincia porque "tiene la infraestructura, la conectividad y la hotelería necesarias" y adelantó que "además van a hacer una clínica previa por todos los clubes de rugby de la provincia para que los chicos puedan tener la experiencia de estar con Los Pumas en vivo y en directo y así también incentivar más todavía a que más jujeños se sumen al rugby".

Para finalizar, concocó a los jujeños a participar este sábado desde las 17 en el festejo del año nuevo chino y reivindicó las actividades por el "mes de la Mujer". "En marzo la idea es darle visibilidad a todo lo que tiene que ver con el Día de la Mujer durante todo el mes, especialmente en el Teatro Mitre, que se puso la camiseta para poder abrir un espacio a todas las obras en donde las mujeres sean protagonistas. Será una una grilla muy interesante y también es una linda oportunidad para que tanto jujeños como turistas puedan disfrutar de estas obras de altísima calidad lideradas por mujeres y con historias contadas por mujeres", concluyó.