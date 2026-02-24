Un policía abatió a un delincuente de 14 años que intentó robarle la moto

Un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) mató a un ladrón de 14 años tras enfrentarse a tiros cuando intentó asaltarlo junto a otro motochorro el lunes por la tarde en la localidad de Monte Chingolo, partido bonaerense de Lanús.

El hecho ocurrió en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú, cuando el sargento, que se encontraba fuera de servicio y regresaba a su casa, circulaba en su moto Honda Titán, color negra. En esas circunstancias, fue interceptado por al menos dos motochorros armados.

Según informaron fuentes policiales, de un momento a otro, uno de los delincuentes descendió de la moto apuntándole al policía con un arma con la aparente intención de robarle.

De acuerdo con el parte oficial, ante la amenaza el efectivo extrajo su arma reglamentaria, repelió la agresión y se produjo un enfrentamiento armado con el delincuente.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que otro adolescente fue encontrado a las pocas cuadras de la escena del hecho, herido de arma de fuego, por lo que se presume que podría estar vinculado al asalto. El menor fue asistido y se investiga su participación en el hecho.

En tanto, el efectivo no resultó herido pese al feroz enfrentamiento.

Luego del intento de robo y posterior muerte del delincuente, el sargento de la Policía Federal fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor. En la investigación del caso tomaron intervención distintas áreas de la fuerza, incluyendo dependencias de control interno y apoyo al personal.

En paralelo, peritos y efectivos trabajan en el lugar de los hechos para intentar reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar cómo se desarrolló la secuencia.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda−Lanús, que ordenó el secuestro del arma de fuego usada por el policía federal. Hasta el momento, la carátula de la causa era por tentativa de robo con arma y homicidio del menor. Sin embargo, según se informó, la fiscalía decidió no tomar medidas de restricción de la libertad con respecto al sargento.