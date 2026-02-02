Carnaval de Los Tekis: Inscripción para vendedores

El martes 3 y miércoles 4 hasta el mediodía, la Dirección de Control de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy recepcionará las solicitudes y entregará números a los vendedores de la Economía Popular interesados en comercializar durante el Carnaval de Los Tekis, que se desarrollará desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero en Ciudad Cultural.

Así lo anunció el director de Control de Espacios Públicos de la Secretaría de Gobierno, Rubén Tabarcachi, quien explicó que en esta oportunidad se modificará la modalidad de inscripción. “Ya no será por orden de llegada; se recibirá la nota de solicitud y se entregará un número a todos los interesados. Luego se realizará un sorteo entre todas las solicitudes que cuenten con expediente o carpeta con la documentación actualizada”, detalló.

Asimismo, el funcionario confirmó que el sorteo se llevará a cabo el viernes 6, una vez finalizada la recepción de carpetas, prevista hasta el miércoles al mediodía.

En ese sentido, aclaró que quienes no tengan la documentación al día deberán presentarse en la Dirección, ubicada en la parte superior del Mercado de Abasto, para solicitar número de expediente y verificar la documentación a actualizar. En tanto, quienes nunca hayan generado un expediente deberán iniciar el trámite correspondiente y empadronarse como comerciantes eventuales, registro que les permitirá participar en el Carnaval de Los Tekis. Además, deberán declarar el rubro y, en caso de tratarse de actividades gastronómicas, presentar el certificado de manipulación de alimentos, carnet sanitario y demás requisitos exigidos.

Según lo previsto, se otorgarán entre 70 y 80 habilitaciones para el rubro gastronómico y de 10 a 15 autorizaciones para food trucks o carros rodantes; y alrededor de 40 permisos para la venta de golosinas, nieves, talco y otros productos característicos de las festividades carnestolendas.

Por otro lado, Tabarcachi anticipó que ya se encuentra definido el croquis de ubicación de los expendedores, con los espacios debidamente delimitados, por lo que no será necesario que los vendedores permanezcan en el lugar para resguardar su puesto, ya que los espacios estarán garantizados para quienes resulten sorteados.

Finalmente, el funcionario recordó a los vendedores de la Economía Popular que los permisos otorgados son de carácter personal, intransferibles y no comercializables, por lo que no podrán ser negociados ni cedidos a terceros.