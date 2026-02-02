Tilcara es carnaval y algarabía en enero

Para los tilcareños el tradicional Pasacalle de comparsas con el que se cierra cada edición del Enero Tilcareño es una celebración auténtica del carnaval aunque aún falte mucho para su desentierro, pero para los turistas que visitan la villa es una gran sorpresa y muy emocionante por lo que observan, y se suman con alegría.

COSTUMBRE | ANTES DE CELEBRAR PRIMERO SE PIDE PERMISO ANTE EL MOJÓN.

Prácticamente la totalidad de las comparsas, agrupaciones y copleros del pueblo participaron en la tarde del sábado último demostrando porqué Tilcara en los últimos años se posicionó (se fortalece año tras año) como el mejor destino turístico para celebrar el carnaval quebradeño en Jujuy y en el NOA.

INFALTABLE | POCOS PERO LOCOS SIEMPRE SE DESTACA EN TILCARA.

Ese día hasta las 23 las comparsas permanecieron en las calles festejando acompañadas de sus bandas musicales y con una masiva presencia de simpatizantes y turistas (como si fuera el mismísimo carnaval), que desde las 17 estuvieron en el acceso de la ciudad, presenciando la chayada del mojón y luego el despliegue de las instituciones carnestolendas.

ALEGRÍSIMA | LA COMPARSA LOS CAPRICHOSOS PUSO EL RITMO.

La intendente Sonia Pérez acompañada de su secretario de Turismo Elbio Robles, recibió a los directivos y disfrazados de cada institución con una muy exquisita y refrescante saratoga (elaborada por Marta Soto, cocinera del Hotel de Turismo Tilcara), y mucha serpentina, papel picado y talco festejando el cierre del 69 Enero Tilcareño.

ATRACTIVA | AGRUPACIÓN LOS VIEJOS CHOCLOS.

Los viejos choclos, Los ahijaditos, Los canchis canchis, Los caprichosos, Flor de cortadera, Los gosairas, Pocos pero locos, Los pecha pecha, entre otras fueron protagonistas de un pasacalle pre carnavalero inolvidable por la gran cantidad de público, el entusiasmo, el respeto, la organización y las mejores vibras por la llegada del momo carnestolendo el próximo 14.

JÓVENES | MARTÍN CALISAYA Y DANIEL AVALOS DE LOS AHIJADITOS.

En la noche la algarabía prosiguió con el baile popular en el Tinglado municipal organizado por la Unión de comparsas tilcareñas y la colaboración del municipio que les posibilitó recaudar recursos para organizar sus celebraciones. Estuvieron La banda poker, Klaudio y sus bandidos, y el grupo Chijra que hicieron bailar hasta las 5.30 de ayer.