Kapanga hizo vibrar la segunda noche y Luciano Pereyra celebró el amor bajo la lluvia

Antonella Florencia García Cid

La segunda noche del Carnaval de Los Tekis reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes del verano argentino. En la Ciudad Cultural, el público continuó llegando mientras la música ya marcaba el pulso de una velada diversa y multitudinaria.

El momento más explosivo llegó con el show de Kapanga, que transformó el predio en una verdadera fiesta colectiva. Con humor y energía, su líder Martín Fabio hizo referencia a Luciano Pereyra, también presente en la grilla: “No encuentro qué tema de Luciano tocar, somos amigos, sé que va a estar esta noche también”, expresó. Finalmente interpretaron una canción del artista, destacando una amistad de muchos años.



La banda también presentó un tema nuevo junto a Milo J y cerró con una pregunta que desató la euforia: “¿Hasta qué hora me puedo quedar?”. La respuesta fue unánime: “¡Hasta que quieras!”.

Luego fue el turno de Luciano Pereyra, quien celebró su cumpleaños sobre el escenario y recordó el espíritu de San Valentín, eje central de su repertorio. Con baladas, cumbias y remixes, hizo cantar y bailar a miles de personas. La sorpresa fue la participación de Sebastián Mendoza, invitado especial que se sumó al show y aportó ritmo tropical a la noche.Ni la llovizna intermitente logró apagar el entusiasmo. El público acompañó cada canción y convirtió la jornada en otra postal inolvidable del carnaval jujeño, que volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, diversidad musical y celebración popular.