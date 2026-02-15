Jujuy sigue de fiesta con la tercera noche del Carnaval de Los Tekis

Tras una segunda jornada marcada por el romance y la energía del rock, el Carnaval de Los Tekis continúa este domingo con una propuesta musical que anticipa una noche a pura fiesta en Ciudad Cultural.

El público disfrutó de una velada especial junto a Luciano Pereyra, en un clima cargado de emoción, y vivió momentos de euforia con Kapanga, donde no faltaron los pogos y los clásicos coreados a todo pulmón.

Para esta tercera noche, la grilla propone un recorrido por distintos ritmos que forman parte de la identidad del norte. La apertura estará a cargo de Wara Calpanchay, la artista jujeña consagrada como revelación en Cosquín, quien llevará al escenario la esencia del carnaval andino.

Luego será el turno de Lázaro Caballero, que aportará todo el ritmo del chamamé para hacer vibrar al público en una nueva jornada festiva.

La noche continuará con la presentación de Desakta2, la banda del momento, que llegará con su cuarteto para encender el clima carnavalero.

Además, subirán al escenario Los Nombradores del Alba, Coroico y Las Llokallas, artistas ya identificados con el espíritu del carnaval jujeño, mientras que la música también estará a cargo de DJ Gabhino, quien animará la jornada con su set.

Una nueva noche que promete combinar tradición, ritmo y alegría en una de las celebraciones más convocantes de la provincia.

