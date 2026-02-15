Cazzu encendió el concierto de Bad Bunny en plena noche de San Valentín

En plena celebración del "Día del Amor y la Amistad" Bad Bunny supo sorprender a sus fans que se dieron cita en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, al presentar a Cazzu, quien junto a Khea y Duki interpretaron "Loca Remix", este momento se viralizó rápidamente y fue destacado como uno de las mejores actuaciones de la noche, asimismo, reavivó el romance que existió entre el puertorriqueño y la estrella del trap urbano.

Durante el "Debí Tirar Más Fotos World Tour", el "Conejo Malo" interpretó varios de sus éxitos los cuales fueron coreados por los más de 70 mil asistentes lo cual destacó porqué es uno de los artistas más influyentes del momento.

¿Cómo fue el romance entre Bad Bunny y Cazzu?

El reencuentro de Cazzu y Bad Bunny la noche de este 14 de febrero desató la euforia colectiva entre fans al verlos nuevamente juntos y sobre todo verlos abrazados y compartiendo miradas, provocando que se reviviera la historia de amor que compartieron entre 2017 y 2018.

De acuerdo con declaraciones de Cazzu, el romance con el intérprete de “Tití me preguntó” se dio al inicio de sus carreras cuando colaboraron en “Loca Remix”, sin embargo, este tema fue grabado a la distancia, por lo que cuando Bad Bunny se presentó en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, se dio el primer encuentro físicamente generando un momento de gran conexión.

Asimismo, la cantante reveló en 2021 pequeños detalles que vivió con Benito Antonio Martínez Ocasio, así como pistas de cómo fue su primera cita, sin embargo, solo resaltó que durante ese tiempo eran muy chicos: "Salió bastante bien". "Hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora. Yo no sé si nos acordamos de nosotros de hecho”, expresó, y aunque el romance fue fugaz su química dentro y fuera del escenario quedó en la memoria del público.

Anteriormente, se había especulado entre internautas que el tema del puertorriqueño “Callaita” era dedicado a Cazzu ya que describe varios aspectos de ella, así como las similitudes físicas que comparte la modelo del video con Cazzu.