Avanza la investigación por el ataque a cuatro vecinos

A una semana de los incidentes en el barrio 9 de Julio de la capital jujeña, que dejaron como saldo tres heridos que debieron ser hospitalizados, los vecinos en las últimas horas fueron recibidos por la fiscal que entiende en la causa. La funcionaria se comprometió a cumplir con los pedidos de los habitantes del sector barrial, en lo referido a efectuar otra revisión médica a los lesionados, buscar las denuncias previas realizadas e informarlos de las medidas judiciales tomadas contra los cuatro acusados. Esto último ya fue notificado a los afectados.

"Lo que más sentimos, es la desprotección que hay", le dijo a El Tribuno de Jujuy el pasado miércoles Carmen Martínez, presidente del Centro Vecinal del sector barrial que se organizó ante la inseguridad. Ese día la entrevistada entregó en la Casa de Gobierno una nota dirigida al gobernador Carlos Sadir con la solicitud de mayor seguridad para la zona lindera con el río Chijra y los barrios Bajo La viña y Campo Verde.

Cabe recordar que los habitantes de 9 de Julio se encuentran preocupados por un grupo de personas pertenecientes a una familia que amenaza a transeúntes, les pide dinero y los amedrenta. Esta vez, luego de buscar soluciones mediante denuncias en la Seccional 50° de Campo Verde, los vecinos dijeron basta.

En ese contexto, los habitantes del mencionado barrio fueron recibidos por la fiscal Daiana Serrano Antar, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 1. Allí le dieron a conocer la realidad que padecen y que llegó a un límite con los hechos de violencia ocurridos. Así fue cómo Martínez, en calidad de referente vecinal, le expuso los inconvenientes que vienen atravesando desde hace años con los integrantes de una familia.

La reunión también sirvió para poder ser notificados de manera oficial acerca de la liberación de los tres jóvenes que fueron demorados y luego liberados tras 48 horas. "No se entiende por qué se ha liberado a estos delincuentes, que a la noche ya estuvieron amenazando de nuevo a los vecinos", aseguró Martínez a este diario el pasado miércoles. De esa manera se habían enterado del regreso de los sospechosos al barrio y no por la Fiscalía. Allí radica la importancia del documento que los vecinos recibieron en las últimas horas.

Causa que se investiga

De acuerdo a fuentes cercanas a la causa, la investigación penal preparatoria está caratulada como "Lesiones leves, tres hechos en concurso real" con respecto a los tres sujetos que fueron demorados y luego liberados. Además, sobre un cuarto sospechoso recae la acusación de "Amenazas".

Esa última imputación fue la consecuencia de un hecho que se presenta como insólito y así lo relató Carmen Martínez a este medio de comunicación. "El domingo (8 de febrero) a la mañana los vecinos estaban haciendo fila para denunciar en la Seccional 50°, él (acusado) se acercó a la comisaría a amenazar a todos los vecinos, a mirarlos a la cara y decirles que apenas pase todo esto, les iba a cortar la garganta. Ahí fue cuando a él lo detienen, en la comisaría. Pero con todas esas amenazas delante de las autoridades, ayer (el martes) lo ponen en libertad", recordó la presidente del Centro Vecinal.

También, al darles la libertad a los involucrados desde la Unidad Fiscal se ordenó la "prohibición de contacto personal y deber de abstención de actos perturbatorios, intimidatorios y violentos por sí o por interpósita persona y por cualquier medio (telefónicamente, redes sociales, etc)" con los once vecinos afectados, siendo cuatro víctimas y siete testigos de los hechos.

Por otro lado, la agente fiscal solicitó a la fuerza policial la implementación de una custodia permanente en la zona de conflicto por el término de diez días. Por lo tanto, va a finalizar el jueves 19 de este mes. A partir de ese momento, de acuerdo a lo dispuesto, deberá llevarse adelante una ronda policial cada dos horas durante el plazo de cuarenta y cinco días, cuyo fin va a ser el 5 de abril.

La revisión médica y las denuncias previas

AUTOCONVOCADOS | RECLAMANDO EN LA PLAZA BELGRANO (FOTO DE ARCHIVO).

Otra cuestión que los vecinos abordaron con la fiscal Serrano Antar fue la referida a la calificación de “Lesiones leves” para dos de los heridos. El pasado miércoles, Martínez le aseguró a este diario que “el informe médico no me conforma, porque el vecino fue macheteado en la cabeza, casi le arrancan un dedo porque agarró el machete con la mano, mientras el informe médico dice que fue golpeado con el reverso del machete.

Cuando uno que no es médico, se da cuenta del corte”. Este diario accedió a los videos en los cuales se observa a dos vecinos heridos con una abundante pérdida de sangre desde la zona del cuero cabelludo, mientras se resguardaban en un domicilio para no seguir siendo atacados por los sospechosos. Como consecuencia del reclamo ante la Fiscalía, la acusación de “lesiones leves” que recae sobre tres sospechosos va a ser revisada en los próximos días porque dos de los heridos serán examinados por médicos nuevamente, ya que podrían ser de mayor gravedad a la del diagnóstico dado en un principio y en el cual se basaron en la Unidad Fiscal para la carátula de la causa.

Las denuncias

El otro punto del reclamo fue el de las denuncias de larga data contra los integrantes de la familia que los amedrenta constantemente desde hace años. “Estuve reunida con el fiscal Franco Congiu el lunes (9 de febrero) al mediodía y en el sistema figuraba una sola denuncia, cuando en realidad hay más denuncias, inclusive de hace más de diez años atrás”, relató Martínez con una muestra de indignación por la realidad que sufren.

Con esta situación de fondo, en los próximos días los vecinos del barrio 9 de Julio, por pedido de la agente fiscal, van a llevar un listado de las denuncias realizadas en los últimos años con los nombres de quienes las realizaron para ser buscadas y los respectivos meses y años en las cuales las hicieron. “Estos delincuentes tienen su historial limpio, transparente, no tienen nada. ¿Cómo es posible?, los vecinos han denunciado en varias oportunidades y ya están cansados. Somos gente trabajadora, honesta, que solo queremos vivir tranquilos y vivimos amedrentados por una familia”, cerró Martínez ante este diario.