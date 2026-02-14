Estación carnaval y el festejo jujeño

En vísperas de la llegada del momo carnestolendo finalizó en Tilcara el programa Estación carnaval, implementado por la Secretaría de Gestión de la Gobernación con el objetivo de promocionar la celebración de las cuatro regiones en la Quebrada donde se concentran los turistas.

SOUL DANCE

Después de cinco jornadas muy convocantes de público y participación de instituciones carnavaleras, iniciando el 31 de enero en Volcán, el 6 de febrero en Maimará, el 7 en Tumbaya, el 10 en Purmamarca y el pasado viernes en Tilcara, la iniciativa alcanzó el objetivo y más todavía.

RECORDATORIO | SONIA PÉREZ JUNTO A BAILARINAS DE ENCANTO LOZALEÑO.

El broche de oro de esta segunda edición fue con la presentación del carnaval a caballo que llevó la comuna de Yavi, algo que prácticamente en la región y también en la Puna ya casi no se ve; aunque en Purmamarca y Humahuaca se manifiesta solo como una atracción turística.

TRADICIÓN | EL CARNAVAL A CABALLO DE YAVI EN TILCARA.

También participaron los pim pim Come tusca (de Palma Sola), la comparsa Los cholonqueros (Volcán), la comparsa artística Soul Dance (Perico), Los alegres de Huacalera, la murga Los tilianes (Volcán) y otras.

BALLET AMAUTA | DESPLIEGUE DE COLOR Y CREATIVIDAD.

La intendente Sonia Pérez estuvo presente durante el desarrollo de Estación carnaval acompañando a Analía Ruíz, secretaria de Gestión de la Gobernación y Sebastián Luna, gerente operativo del Tren Solar de la Quebrada.

ANALÍA RUÍZ Y TILIANES DE VOLCÁN

Juntos entregaron reconocimientos a las instituciones participantes y a los intendentes y jefes comunales que acompañaron a sus representantes para el cierre del exitoso programa.