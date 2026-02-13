Comadres en Abra Pampa

ABRA PAMPA (Corresponsal).

Abra Pampa celebró con gran entusiasmo el tradicional Jueves de Comadres, una de las expresiones más arraigadas del carnaval. La jornada reunió a distintas generaciones en torno a la alegría popular y al encuentro de comadres, reafirmando la fuerza de esta tradición.

La ceremonia dio inicio pasadas las once de la mañana en el Monolito de la Copla, ubicado en la plaza central, dentro del pequeño anfiteatro que terminó siendo el punto de encuentro de las comadres abrapampeñas y de localidades vecinas. Allí se reunieron vecinos y visitantes para compartir esta tradición que fortalece los lazos comunitarios y se vive en un ambiente de camaradería, canto, música y alegría.

Organizado por la municipalidad de Abra Pampa, el festejo estuvo impregnado de un colorido vestuario de las comadres, del resonar de las cajas, las coplas, y del flamear de las banderas blancas que desataron la emoción en esta antesala del carnaval.

El público, que acudió en gran número, compartió chicha de maní como refresco mientras se realizaba el tradicional pedido de permiso a la Madre Tierra, un gesto de gratitud y respeto que enlaza la celebración con la espiritualidad ancestral.

Durante la ceremonia, también se entregó a quienes se acercaban a agradecer a la Pachamama, una pequeña bolsita carnavalera destinada a guardar papel picado y talco, símbolos de alegría e igualdad que acompañan el espíritu festivo.

Durante la celebración, se anunció que el Ejecutivo municipal, mediante decreto, reconoció oficialmente a las comparsas tradicionalistas y a los copleros y copleras como Patrimonio Cultural Inmaterial del Carnaval abrapampeño. Una copia del decreto fue entregada a los representantes de las comparsas, reafirmando que son historia viva. Cultores de saberes, costumbres y que son los que transmiten el canto ancestral a las nuevas generaciones. Además, se les otorgó un banderín y una bandera blanca como símbolo de reconocimiento y gratitud.

La música y las coplas de distintos cantores populares acompañaron la jornada hasta pasadas las dos de la tarde, momento en que se dio por finalizada la actividad, dejando la sensación de que el tiempo se había detenido para celebrar el tradicional Jueves de Comadres. Sin embargo, los festejos continuaron en los salones, donde cada comparsa realizó en horas de la tarde y la noche la tradicional "chaya de salón", lugar de encuentro, de alegría durante el tiempo que dure el Carnaval 2026.

Más allá del colorido y la música, el Jueves de Comadres, es un encuentro que fortalece los lazos entre mujeres, familias y comunidades. En la Puna, esta celebración se convierte en la puerta de entrada al Carnaval jujeño, donde tradición y alegría se entrelazan para dar inicio a una de las fiestas más esperadas del año. El Jueves de Comadres marca, sin duda, el comienzo del Carnaval, festividad que oficialmente concluye el Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma, aunque en la práctica se prolonga varias semanas más, especialmente en la Capital de la Puna.