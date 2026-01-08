20°
8 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo
Cámara del Tabaco
Cielo en Movimiento
MPA
fútbol internacional
violencia de Género
Supercopa de España
Rosario
Buenos Aires
Agua potable
Turismo
Cámara del Tabaco
Cielo en Movimiento
MPA
fútbol internacional
violencia de Género
Supercopa de España
Rosario
Buenos Aires
Agua potable

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Renuevan alerta amarilla por tormentas fuertes

 Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica abundante y acumulados que podrían superar los 50 mm. Las autoridades recomiendan tomar precauciones.

Jueves, 08 de enero de 2026 08:19

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por fuertes tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy, que se extenderá desde la noche de este jueves 8 de enero hasta la madrugada del viernes 9. El fenómeno afectará a una amplia lista de departamentos y regiones, con pronósticos de precipitaciones intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Según el detalle del organismo, el alerta para este jueves abarca principalmente las zonas de la Puna (Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi) y las áreas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Para el viernes, el foco se desplazará hacia regiones más bajas, incluyendo El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los meteorólogos advierten que estas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.

Un dato destacado es que en los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayoritariamente en forma de granizo y/o nieve.

En tanto para la capital se espera para hoy una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este escenario, las autoridades y el SMN recomiendan a la población:

  • Evitar circular por la calle y permanecer en el interior de una vivienda o edificio seguro.

  • No sacar la basura y asegurarse de que desagües y sumideros estén limpios para facilitar el drenaje.

  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.

  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, muebles de exterior).

  • Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio inmediato en un lugar cerrado.

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar los viajes innecesarios durante el desarrollo de las tormentas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD