Talleres y San Pedro en los primeros 90' de semis

Sólo uno de los dos jujeños será finalista de la Región Norte. Hoy a las 18 en el estadio "Plinio Zabala" se disputará la semifinal de ida intensa entre Atlético Talleres y Atlético San Pedro por el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. La terna arbitral en Perico estará encabeza por Nelson Bejas y asistido por Leila Argañaraz y Axel Santillán, el 4to árbitro será Eloy Guzmán, todos de Tucumán.

En el camino quedaron Altos Hornos Zapla en una serie durísima para el "expreso" en cuartos de final que tuvo un susto en Perico por una protesta en la que juzgaban una supuesta mala inclusión del zaguero Juan Cruz Huichulef, pero el Consejo Federal falló a favor aduciendo que el elenco de Víctor Nazareno Godoy no obró de mala fe y si el Sistema Comet lo habilitó pese a haber jugado en 3 clubes durante el 2025, fue un error involuntario. De todas formas Talleres ganó la ida 2 a 1 y en Palpalá logró igualar 1 a 1 para llegar a semifinales ya con 4 refuerzos que se sumaron recientemente y dependerá del técnico chaqueño en ver si juegan de entrada o van al banco de relevos. Es el caso de Omar Castaño, defensor de 30 años proveniente de Unión La Costa de Catamarca; Hernán Brylko, delantero de 29 años de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en el Federal A; Nicolás Herrera, volante ofensivo de 26 años de Unión del Norte de Tucumán y Javier Bayk, volante ofensivo de 31 años de Sarmiento de La Banda en Federal A. Ya están todos habilitados y a estos se le suman la disponibilidad del volante central Lucas Caballero y el delantero Gastón Mamaní, que aguardaron entrenando debido que ya habían jugado en 2 clubes durante la pasada temporada.

VA POR LA HERÓICA A PERICO | ATLÉTICO SAN PEDRO SE JUEGA UNA INSTANCIA HISTÓRICA DE SEMIS FRENTE A TALLERES QUE SE DEFINIRÁ EN EL ESTADIO “VISERA DE CEMENTO”.

Mientras que el otro que quedó sin competencia fue Sportivo Pocitos que se topó con el "millonario" de Carlos Morales Santos y pese a la polémica derrota 2 a 1 en Salvador Mazza en el duelo de ida donde terminó con 10 hombres, lo pudo remontar en la "Visera de Cemento" para meterse en la definición por el ascenso por primera vez en su historia. Los sampedreños se movieron rápido e incorporaron a Agustín Durán y Ulises Virreyra, ambos ex Zapla, pero también a Rodrigo Velázquez de Gimnasia y Facundo Jaramillo de Pocitos. Hoy recuperará a Enzo Valenzuela y Alexis Franco. Quedó marginado por lesión Díaz. (Sebastián Castro)