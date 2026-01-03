Nueva edición del Festival de Jesús María

Llega la 60º edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que como cada año se celebrará en el Anfiteatro “José Hernández” de la localidad de Jesús María, Córdoba. El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas de la música popular argentina, en un espacio que supo ser anfitrión de grandes artistas que dieron sus primeros pasos allí y gracias a ese escenario llegaron a la masividad.

El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Soledad Pastorutti, Cazzu, Los Tekis, Los Nocheros y Sergio Galleguillo entre muchos otros. También se contará con la presencia de artistas de la música popular de Córdoba La K’onga, Ulises Bueno, Q’Lokura y Dale Q’Va. Todo está listo para el inicio de uno de los festivales más convocantes del verano.

Cazzu

La ya internacional Cazzu cerró un 2025 exitoso, tras el impacto de su álbum “Latinaje” y su presentación por distintos países. Y ahora se prepara para iniciar una gran gira en Estados Unidos. La artista recorrió Argentina, México, Uruguay, Chile, Perú y Colombia en su exitosa gira “Latinaje en Vivo”, que duró más de un año, visitando 10 ciudades latinoamericanas, consolidando así su reinado en el trap latino. Ahora, entre los compromisos para iniciar el año está su presentación en Jesús María.