Palpalá ofrecerá tres noches gratuitas de corsos

Desde la Municipalidad de Palpalá y por directivas del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se confirmó que el "Carnaval de Todos 2026" ofrecerá tres veladas gratuitas de corsos en avenida Martijena, los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero desde las 20. El calendario se coordinó tras una reunión con los referentes de las diferentes agrupaciones e integrantes de la Comisión de Corsos donde se llegó a un acuerdo unánime sobre las fechas y se definieron nuevas propuestas para mejorar la organización. En cada jornada también se podrá disfrutar de la tradicional la actuación de grupos musicales.

"La fecha fue considerada óptima por las comparsas para preparar trajes, sonido y todo el equipamiento necesario para su paso por la avenida Martijena, los días estipulados: 12, 13 y 14 de febrero a partir de las 20 horas. Hasta el momento, se registran más de 50 agrupaciones, incluyendo comparsas invitadas de otras localidades, lo que promete una alta convocatoria", manifestó Mariela Segovia, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social del municipio local.

FUNCIONARIOS | DESTACARON LA PARTICIPACI

En esta línea, destacaron la predisposición de los participantes, quienes aportaron ideas para optimizar la logística articulada con la policía y el Gobierno provincial y de esa forma buscar recursos para el evento tanto en Palpalá como en otras localidades donde las comparsas también se presentarán. Además, el municipio está gestionando la presencia de grupos musicales para abrir o cerrar las jornadas.

Asimismo, Martín Sosa, director de "Caporales Katarí", señaló que la reunión fue "fructífera y mejor organizada, y gracias a ello se pudo llegar un consenso para brindar un espectáculo para la familia". Sus expectativas apuntan a que el público aprecie el arte de todas las agrupaciones, tanto locales como de otros puntos de la provincia.

Por su parte, Daniel Sánchez, integrante de la comparsa "Salay Zapaterito Jujuy" del barrio San José, indicó que, en la reunión se logró una conformidad entre todas las partes. Explicó que la elección de fechas respondió a la necesidad de evitar superponerse con las participaciones en Capital y San Pedro. Además, se resolvió el tema del monto por pasada con la organización". Para finalizar, Sánchez destacó que su agrupación busca seguir demostrando la cultura y el baile local, que poco a poco va siendo conocido.

Inscripciones en el CFP

La Municipalidad de Palpalá informó que las inscripciones para el Centro de Formación Profesional N° 1 comenzarán el 9 de febrero, con cupos limitados. Los interesados deben dirigirse a avenida San Martín N° 440 del barrio Belgrano, de 8 a 12 y de 15 a 19. Requisitos obligatorios: La inscripción es personal, con copia de DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento actualizada, certificado de estudios primario o secundario autenticado por el Ministerio de Educación.

Para personas con discapacidad: CUD y carnet sanitario. Se requiere documentación completa. Oferta formativa consiste en Marroquinería, Panadería, Confeccionista a Medida, Carpintería, Artesanía Regional, Peluquería y Maquillaje, Pastelería y Operador en Informática.