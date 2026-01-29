22°
29 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

hándbol
Barrio Mariano Moreno
LIGA PROFESIONAL
tucuman
Santiago del Estero
PERICO
LIGA PROFESIONAL
San Pedro
Festival de la Canción Latinoamericana de California
hándbol
Barrio Mariano Moreno
LIGA PROFESIONAL
tucuman
Santiago del Estero
PERICO
LIGA PROFESIONAL
San Pedro
Festival de la Canción Latinoamericana de California

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Parque Botánico Municipal

No abrirá los lunes

Es para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

Jueves, 29 de enero de 2026 00:00

La comuna capitalina reafirmó su compromiso con la conservación ambiental, y dentro de la conmemoración por el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono anunció que el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel", ubicado en el barrio Los Perales, permanecerá cerrado los días lunes.

La medida fue oficializada por Marcela Gaspar, directora del Parque Botánico, quien explicó que la decisión se adoptó en consonancia con la Resolución Nº 1-DGA/2026 de la Dirección General de Ambiente.

Al detallar las acciones que lleva adelante el Municipio para reducir la huella de carbono y proteger el ambiente, Gaspar indicó que a partir de dicha resolución se dispuso el cierre del parque los lunes para realizar tareas de mantenimiento general, acondicionamiento de senderos y preservación de la biodiversidad. "De esta manera evitamos una mayor intervención humana y contribuimos a mantener el espacio verde lo más natural posible, reduciendo las emisiones asociadas a la actividad diaria", explicó.

Asimismo, la funcionaria remarcó que una de las principales líneas de trabajo del Parque Botánico es la educación ambiental, orientada a concientizar a los visitantes sobre las pequeñas acciones cotidianas que pueden ayudar a disminuir las emisiones de gases contaminantes y mitigar los efectos del cambio climático.

"Los lunes no recibiremos visitas, ya que destinaremos esa jornada al mantenimiento del predio y, especialmente, a la capacitación del personal, con el objetivo de seguir educando a la ciudadanía y promover prácticas que contribuyan a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono", concluyó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD