Un gran cierre tuvo el "Sentí Palpalá - Verano 2026"

Con gran convocatoria se desarrolló la última jornada de "Sentí Palpalá - Verano 2026", evento organizado por el Municipio siderúrgico que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola y que ofreció tres sábados de recreación y arte para el disfrute de todas las edades.

En el cierre del programa, hubo shows en vivo de artistas locales, ballets de danzas, emprendedores y artesanos. También se impulsó el cuidado ambiental a través de un ecocanje.

GRAN INTERÉS | PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ A LA ÚLTIMA JORNADA.

"Sentí Palpalá - Verano 2026" convocó a vecinos de distintos puntos de esa jurisdicción municipal y otros cercanos. La propuesta, posible gracias a una administración responsable de los recursos municipales, permitió disfrutar de una jornada en familia, poner en valor el talento artístico local, acompañar a los emprendedores y participar de acciones de concientización ambiental. Teniendo en cuenta el actual contexto económico a nivel nacional, el evento se constituyó además, en una herramienta fundamental para potenciar las ventas de los emprendedores y una alternativa de esparcimiento accesible para las familias, en un encuentro que anticipó la llegada del carnaval con los tradicionales desentierros de las agrupaciones y los corsos sobre la avenida Martijena.

En ese marco festivo, Romina Hernández, que asistió con sus dos hijos, destacó la importancia de estos espacios impulsados por el intendente Rivarola, con la actuación de artistas de la provincia. Otro grupo, integrado por las hermanas María y Claudia Urquiza, de Alto Comedero, comentaron que acostumbran reunirse en este tipo de encuentros, y en esta ocasión vinieron a tomar mates y disfrutar del festival, con planes de participar activamente en las actividades que lleva adelante la Municipalidad de Palpalá.

GRAN INTERÉS | PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ A LA ÚLTIMA JORNADA.

Los artistas presentes en el cierre del programa expresaron su satisfacción por el recibimiento de la gente de Palpalá. Alejandro Aparicio y Martín Lazarte, integrantes del grupo Jasy Memby, comentaron que el público siempre les brinda calidez, especialmente en el carnaval. Además, anunciaron que "este jueves comienzan las presentaciones en distintos eventos como parte de la agenda carnestolenda, con nueva producción y repertorio listo para esta temporada".

Paralelamente, el equipo de Medio Ambiente del Municipio estuvo presente con un ecocanje: por cada 30 botellas de plástico, los asistentes recibían un vaso ecológico. En ese sentido, desde el área mencionada señalaron que "aunque aún falta trabajo para mejorar la cultura ecológica en la ciudad, la gente colaboró notablemente con la recolección de plásticos, cartón y papel. El proyecto busca contribuir y hacer de Palpalá una ciudad más limpia y reciclable", destacaron.