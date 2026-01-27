21°
Especiales

Continúan las inscripciones para el ciclo 2026 en Icade

Con más de veinte años en la enseñanza educativa, acerca carreras de tres años de duración y amplia salida laboral.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
STAFF | DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INSTITUTO SUPERIOR ICADE.

Con 22 años de trayectoria en el ámbito educativo y formando parte de la enseñanza oficial, el Icade abre sus inscripciones 2026 y te invita a dar el próximo paso en tu desarrollo profesional.

Para este ciclo lectivo, podés elegir entre las siguientes Tecnicaturas Superiores:

Administración de Empresas - orientación en Recursos Humanos.

Administración de Empresas - orientación en Pymes.

Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene).

Carreras de 3 años, con títulos oficiales y validez nacional, pensadas para brindarte rápida salida laboral y herramientas concretas para el mundo del trabajo.

Inscribite ahora y aprovechá las promociones en la matrícula.

Además, si sos mayor de 25 años y no finalizaste el secundario, también podés estudiar en Icade, con mínimos requisitos, accediendo a cualquiera de nuestras carreras.

Más que estudiar, vivir la experiencia Icade

Al formar parte de Icade, accedés a múltiples beneficios que potencian tu formación:

Cursos de especialización y actualización profesional.

Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu).

Bonificaciones en la cuota mensual por pago en término.

Visitas a empresas de la provincia para sumar experiencia práctica.

Viajes solidarios a escuelas del interior, promoviendo el compromiso social.

Informes e inscripciones

San Salvador de Jujuy, San Martín 872 (Instalaciones Emdei), de 19 a 22. Whatsapp: 3884672991 / 3885829012.

Ledesma, calle Mariano Moreno (Instalaciones Etha), de 19 a 22. Whatsapp: 3886476513.

Facebook: Icade Jujuy. Web: www.icadejujuy.edu.ar.

Icade, excelencia educativa a tu alcance.

 

