ETJ250126-030N03-"Mecheras" detenidas tras intentar cometer un robo

20°
25 de Enero,  Jujuy, Argentina
Palpalá

"Mecheras" detenidas tras intentar cometer un robo

Las protagonistas quedaron a disposición de la Justicia.

Domingo, 25 de enero de 2026 00:00
APREHENSIÓN | DE LAS MUJERES DE 40 Y DE 34 AÑOS.

Dos mujeres de 34 y 40 años fueron detenidas, luego de ser acusadas de haber sustraído mercadería de un supermercado ubicado sobre la avenida Libertad en el barrio General Güemes de la ciudad de Palpalá.

El accionar policial se desencadenó tras recibir un alerta radial sobre un hecho de robo en un local comercial, donde las protagonistas intentaron retirarse con productos de alto valor sin abonar, siendo interceptadas de inmediato por los efectivos que realizaban recorridos preventivos en la zona.

Al momento de la identificación, el sistema de consulta Ciac, arrojó que la mujer de 40 años poseía un pedido de paradero activo por los delitos de "hurto, amenazas y lesiones leves", dejando al descubierto su frondoso prontuario ante la Justicia. Las mujeres quedaron alojadas en la Seccional 51°.

 

