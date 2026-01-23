29°
23 de Enero,  Jujuy, Argentina
Policiales

Siniestro vial en Avenida Forestal: grave choque entre una moto y un camión en Alto Comedero

Viernes, 23 de enero de 2026 13:03

En la se registró un siniestro vial sobre Avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero, donde una motocicleta impactó contra un camión.

Según testigos, la moto era conducida por un hombre, quien llevaba como acompañante a una mujer. Ambos circulaban por Avenida Forestal en sentido hacia la Ruta Nacional Nº 66 y no llevaban casco al momento del impacto. Por causas que aún se investigan, la motocicleta habría colisionado a alta velocidad contra el camión que transitaba por la misma arteria.

Tras el hecho, se hicieron presentes efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Criminalística y del SAME, quienes asistieron a las personas involucradas.

La mujer habría estado cursando un embarazo y, junto al conductor de la moto, fue trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica.

Las causas del siniestro se encuentran en etapa de investigación.

