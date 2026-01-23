24°
Conciencia Animal

Nuevo cronograma de actividades de Zoonosis

Las actividades se extienden hasta el jueves 29 en distintos barrios de la capital.

Viernes, 23 de enero de 2026 19:03

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluirán operativos de quirófano móvil, vacunación y registro de mascotas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal y pública.

Las acciones comenzarán el lunes 26, con el Quirófano Móvil, que funcionará a partir de las 8 horas en el CIC “Che Guevara”, ubicado en Manzana 1, Lote 1, en Alto Comedero, brindando servicios gratuitos a vecinos del sector.

El martes 27, se realizará un operativo de vacunación antirrábica y registro de mascotas, de 15 a 18 horas, en la intersección de las calles Monteagudo y Magallanes, en el barrio General Arias.

En tanto, el miércoles 28, las tareas de vacunación y registro continuarán de 15 a 18 horas en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, en el barrio Mariano Moreno.

Finalmente, el jueves 29, el equipo de Zoonosis llevará adelante un nuevo operativo de vacunación y registro, de 9 a 12 horas, en Prolongación Tesorero y Pasaje 9, en el barrio San Pedrito.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a participar de estas actividades gratuitas, recordando la importancia de la vacunación, la identificación y la castración de los animales de compañía como herramientas fundamentales para garantizar su bienestar y contribuir a una convivencia saludable en la ciudad.

