Jujuy Básquet recibe hoy a Fusión Riojana

Jujuy Básquet repuntó en la tabla de posiciones, se metió nuevamente entre los diez mejores, pero no debe relajarse. Esta noche desde las 21.30 ante Fusión Riojana está obligado a ganar en el estadio "Federación" con el control de Sebastián Vasallo y Nicolás D´Anna.

Las dos victorias seguidas le dieron confianza a los dirigidos por Guillermo Tasso.

Los festejos en casa volvió a ubicar al representante provincial en la LaLiga Argentina a la zona de reclasificación.

Se ubica ahora noveno en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte, posición que comparte con Estudiantes, ambos con 24 puntos, y un similar porcentaje con Independiente de Santiago del Estero y Comunicaciones, todos con el 50 por ciento.

Un escalón más abajo está el rival de esta noche, Fusión Riojana que sabe, armó un equipo para sumar la primera experiencia en la segunda categoría del básquet nacional de la mano de un entrenador con mucha trayectoria en torneos de ascenso como el tucumano Mario Vildoza.

Los "cóndores" vienen de ganar un duro partido ante Comunicaciones de Corrientes, donde repitieron viejos errores, sobre todo en defensa, pero mostraron ese carácter que les permitió dar vuelta la historia para sellar un triunfo clave. Se trató un triunfo más que importante por el rival en sí -siempre candidato a pelear bien arriba- y porque debían mostrar que están en carrera.

Con Marini encargado de crear juego, el local buscará apoyarse en el aliento de su "jugador número seis", que siempre se hace sentir y levanta al equipo cada vez que lo necesita, en los momentos importantes de cada duelo.

Fusión viene de ganar como local e intentará volver a sumar, ahora lejos de casa para continuar escalando lugares en la tabla. Se viene un partido más que atractivo en la "Fede" y seguramente otra vez la gente dirá presente.