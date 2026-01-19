4to Encuentro canino para perros salchicha en Jujuy

La comunidad de amantes de los perros salchicha en Jujuy se prepara para una cita ineludible, el 4to gran encuentro de la raza. La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero, desde las 15 horas, en el predio de la Ciudad Cultural.

La convocatoria, que tiene como tema central el carnaval, invita a todos los dueños de perros salchicas a participar con sus mascotas. El programa del día incluirá una gran pasarela grupal, la elección del Rey y la Reina salchicha 2026, carreras y una charla informativa. Además, habrá stands de emprendimientos, música a cargo de un DJ y sorteos.

Para participar es necesario inscribirse previamente con un costo de $3.500 por perro, monto que según los organizadores servirá para cubrir los gastos logísticos. La inscripción se realiza mediante un formulario en línea: https://forms.gle/2f1CEVicWqnjs7B7A

Con el objetivo de garantizar el bienestar animal y la convivencia, los organizadores recuerdan algunas reglas: no asistir con perras en celo, llevar a los animales con correa o pretal, y proveerse de agua y bolsas para la higiene durante la jornada.