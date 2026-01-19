22°
19 de Enero,  Jujuy, Argentina
Jujuy

4to Encuentro canino para perros salchicha en Jujuy

La cita será el domingo 8 de febrero a las 15 horas en el Predio Ciudad Cultural.

Lunes, 19 de enero de 2026 21:19

La comunidad de amantes de los perros salchicha en Jujuy se prepara para una cita ineludible, el 4to gran encuentro de la raza. La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero, desde las 15 horas, en el predio de la Ciudad Cultural.

La convocatoria, que tiene como tema central el carnaval, invita a todos los dueños de perros salchicas a participar con sus mascotas. El programa del día incluirá una gran pasarela grupal, la elección del Rey y la Reina salchicha 2026, carreras y una charla informativa. Además, habrá stands de emprendimientos, música a cargo de un DJ y sorteos.

Para participar es necesario inscribirse previamente con un costo de $3.500 por perro, monto que según los organizadores servirá para cubrir los gastos logísticos. La inscripción se realiza mediante un formulario en línea: https://forms.gle/2f1CEVicWqnjs7B7A

Con el objetivo de garantizar el bienestar animal y la convivencia, los organizadores recuerdan algunas reglas: no asistir con perras en celo, llevar a los animales con correa o pretal, y proveerse de agua y bolsas para la higiene durante la jornada.

