Robaron cerca de 10 millones de pesos en una distribuidora

Sujetos ingresaron a una distribuidora de la localidad de El Carmen y se llevaron la caja fuerte para luego darse a la fuga con cerca de 10 millones de pesos, de acuerdo a la denuncia policial. Si bien se investiga el hecho, los sujetos habrían ingresado a la madrugada por una puerta que no estaba asegurada para evitar el ilícito.

Según lo denunciado en la dependencia, días pasados por la mañana uno de los empleados llegó a su lugar de trabajo para comenzar la jornada en la firma dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, ubicada a la vera de la ruta provincial N° 42, en el barrio San Ignacio.

En esas circunstancias, el trabajador notó que una puerta trasera del lugar estaba abierta, por lo cual comenzó a observar detenidamente si faltaban mercadería y dinero.

Así fue cómo el hombre vio que no estaban la caja fuerte del local comercial ni la totalidad del dinero de la caja registradora.

Ante esta situación, el empleado se comunicó con la dueña de la distribuidora, quien llegó de inmediato al escenario del ilícito.

La mujer, una vez en el lugar pudo observar que la puerta principal del local se encontraba sin signos de haber sido forzada. Tras esto, se dirigió a la Brigada de Investigaciones de El Carmen para radicar la denuncia correspondiente.

Además, en la sede policial la damnificada aportó que en la caja fuerte había entre 9 y 10 millones de pesos y que en la caja registradora aproximadamente 600 mil pesos.

Por otro lado, al ser preguntada por dónde podrían haber ingresado los protagonistas del millonario robo, la mujer aseguró que en el sector del fondo la puerta solo tiene un pasador sin candado. A esto agregó que hay una abertura entre la puerta y la pared, lugar por donde un sujeto podría haber metido su mano para correr el pasador. Una hipótesis factible, porque la damnificada aseveró que el mencionado ingreso tampoco presentaba signos de haber sido forzado.