Mena es el flamante presidente

Club Atlético Gorriti informó que se llevó a cabo la asamblea general ordinaria, donde se concretó la renovación de autoridades de la institución.

Como resultado de dicho proceso fue elegido como presidente Ernesto Mena, quien encabezará la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción del club durante el próximo período

Precisamente, la flamante conducción del “diablo rojo” estará conformada de la siguiente manera.

Presidente: Ernesto Mena. Vicepresidente primero: Jorge Samudio. Vicepresidente segundo: Raúl Víctor García Secretario general: Raúl Eduar‑ do Villegas. Prosecretario: Luis Raúl Armella. Tesorero: Luis Alberto Contreras Protesorero: Oscar René Lozano.

Desde el Club Atlético Gorriti se agradeció profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado por las autori‑ dades salientes, y auguró a la nueva Comisión Directiva una etapa de crecimiento, unidad y fortalecimiento institucional.

Es indudable que el trabajo realizado en los últimos años quedó plasmado también en la mejora que tuvo la entidad en cuento a la infraestructura en sí. Entonces, el desafío de la fla‑ mante CD será seguir por este ca‑ mino y mantenerse como un club que apunta a lo social sin descui‑ dar el aspecto deportivo.