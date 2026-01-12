18°
12 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
ATLÉTICO GORRITI

Mena es el flamante presidente

Asumieron las nuevas autoridades en el “diablo rojo”.

Lunes, 12 de enero de 2026 00:00
AUTORIDADES DE GORRITI | RECIENTEMENTE ASUMIÓ LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA.

Club Atlético Gorriti informó que se llevó a cabo la asamblea general ordinaria, donde se concretó la renovación de autoridades de la institución.

Como resultado de dicho proceso fue elegido como presidente Ernesto Mena, quien encabezará la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción del club durante el próximo período

Precisamente, la flamante conducción del “diablo rojo” estará conformada de la siguiente manera.

Presidente: Ernesto Mena. Vicepresidente primero: Jorge Samudio. Vicepresidente segundo: Raúl Víctor García Secretario general: Raúl Eduar‑ do Villegas. Prosecretario: Luis Raúl Armella. Tesorero: Luis Alberto Contreras Protesorero: Oscar René Lozano.

Desde el Club Atlético Gorriti se agradeció profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado por las autori‑ dades salientes, y auguró a la nueva Comisión Directiva una etapa de crecimiento, unidad y fortalecimiento institucional.

Es indudable que el trabajo realizado en los últimos años quedó plasmado también en la mejora que tuvo la entidad en cuento a la infraestructura en sí. Entonces, el desafío de la fla‑ mante CD será seguir por este ca‑ mino y mantenerse como un club que apunta a lo social sin descui‑ dar el aspecto deportivo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD