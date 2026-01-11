28°
Internacional

Maduro envió un primer mensaje desde la cárcel

Lo divulgó su hijo a través de un video que publicó el Partido Socialista.

Domingo, 11 de enero de 2026 09:54

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se encuentra "bien" al igual que su eposa, Cilia Flores, y que ambos se sienten "fuertes", en un mensaje que dio a conocer hoy el hijo del matrimonio Nicolás Maduro Guerra, a una semana de su arresto por parte de las fuerzas estadounidenses.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, aseguró Nicolás Maduro Guerra en un video que se dio a conocer este sábado, publicado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y corresponde a la primera señal pública del exmandatario desde su detención.

Asismismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, señaló que su padre “no pudo ser vencido por ninguna vía” y que, según su visión, fue necesaria “una fuerza desproporcionada” por parte de Estados Unidos para lograr su detención: “Pero no lo vencieron. Él está fuerte”, subrayó.

Maduro y su esposa fueron arrestados el sábado pasado en Caracas, acusados de distintos delitos vinculados al narcoterrorismo y ese mismo día fueron trasladados a una prisión en la ciudad de Nueva York, donde comparecieron por primera vez el lunes de esta semana.

