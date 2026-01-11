Melody Luz se sacó una foto junto a Claudio Caniggia y apuntó contra Mariana Nannis

Melody Luz reavivó su interna con Mariana Nannis. La bailarina fue al cumpleaños de su suegro, Claudio Paul Caniggia, y lanzó una provocación en las redes sociales que no pasó desapercibida.

Cabe recordar que entre ellas hay un vínculo tenso que se desencadenó cuando la mediática la echó del departamento en el que vivía con Alex Caniggia, a pocas semanas del nacimiento de Venezia. Desde ese momento, la relación no pudo reconstruirse.

Lo que ocurrió en las últimas horas fue que la familia festejó el cumpleaños del Pájaro Caniggia. Por eso, compartieron fotos en las que se lo ve al exfutbolista disfrutando de una cena con Melody, su nieta Venezia, su hijo Alex y su novia Sofía Bonelli.

Uno de los comentarios que circularon en las redes hacía referencia a la reacción que tendría Nannis al enterarse de esa celebración. “Esto no le va a gustar mucho a Mariana”, dijo un usuario.

Al instante, fiel al estilo picante que la caracteriza, Melody compartió ese posteo en su perfil de X y lanzó una frase que demostró el fuerte conflicto que hay en la familia Caniggia. “Somos su peor pesadilla”, aseguró la bailarina.

La relación entre Melody Luz y Mariana Nannis es tensa desde hace tiempo. La bailarina nunca ocultó su distancia con su suegra y, en más de una oportunidad, dejó en claro que su prioridad es su vínculo con Alex y la familia que formaron.