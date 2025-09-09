A 35 años del femicidio de María Soledad Morales

Treinta y cinco años se cumplen del femicidio de María Soledad Morales, la adolescente de 17 años que fue asesinada por “los hijos del poder” en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, un crimen que conmocionó a la Argentina y que destapó la impunidad que se vivía en la provincia.

Hija de Elías Morales y Ada Rizzardo, la joven cursaba 5° año de la secundario en el Colegio del Carmen y San José, tenía siete hermanos y soñaba con ser madre y docente.

El 8 de septiembre de 1990, la adolescente asistió al boliche Le Feu Rouge, donde se realizaba una fiesta con el objetivo de recaudar fondos para el viaje de egresados del colegio.

Cuando se retiró, se subió al auto de Luis Tula, un hombre que la invitó a local bailable Clivus. En esa discoteca se la presentó a otros individuos, hijos de funcionarios públicos y policiales de la provincia, entre los que se hallaba Guillermo Luque y, según el relato de distintos testigos, salió de allí acompañada de varios hombres que la subieron a otro rodado. Ese día fue vista por última vez con vida.

El 10 de septiembre, María Soledad fue hallada muerta en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38) por unos operarios de Vialidad Nacional.

No obstante, la escena del crimen fue alterada por tres personas vistas por un colectivero. La causa del deceso fue un paro cardíaco producto de una dosis de cocaína que le obligaron a consumir los secuestradores, violadores y femicidas.

Elías Morales, su padre que falleció el 1 de agosto de 2016, la reconoció por una cicatriz en una de sus muñecas, debido a que su cuerpo estaba desfigurado, con la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, le faltaba el cuero cabelludo, las orejas y un ojo.

El comisario general Miguel Ángel Ferreyra -padre de uno de los señalados-, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran, borrando huellas y pistas importantes.

El primer juicio debió suspenderse ante escenas de fraude que fueron captadas por las cámaras de televisión que en ese momento transmitían en vivo y en directo las jornadas del debate.

Un segundo tribunal, compuesto por los jueces Santiago Olmedo de Arzuaga, Jorge Álvarez Morales y Edgardo Álvarez decidió retomar el debate al año siguiente y el 27 de febrero de 1998 Luque fue condenado a 21 años de prisión y Tula a nueve años por “violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes”.

Tula cumplió la totalidad de la condena, mientras que Luque pasó en prisión 14 años y al cumplir dos tercios de la pena obtuvo la libertad condicional.

Unas 82 marchas del silencio encabezadas por la hermana Martha Pelloni (rectora del Colegio del Carmen y San José) se realizaron a fin de reclamar justicia por María Soledad.

La madre de la víctima había manifestado a la agencia Noticias Argentinas que comenzó a participar en la tercera y Elías -su marido- en la segunda manifestación.

Sostuvo que en la primera movilización los efectivos provinciales les impedían a las chicas salir a las calles porque decían que era “peligroso”, pero las amigas de María Soledad se interpusieron y respondieron: “No, nosotras vamos a marchar por nuestra compañera”.

“Entonces, Martha Pelloni, les dijo ´bueno, pero en silencio´”, rememoró Ada.

En ese momento, contó que Saadi junto con algunos diputados concurrió a su casa y le garantizó que “se estaba investigando hasta las últimas consecuencias, caiga quién caiga”.

“El jefe de Policía Miguel Ferreyra me puso la mano en el hombro y me dijo es difícil saber lo que pasó, fue una sectadiabólica", recordó Ada, quién le aseguró a Ferreyra que estaba equivocado porque “los integrantes de la secta tienen nombre y apellido”.

“Se quedaron mudos y no vinieron más a mi casa”, aseguró.

María Soledad cumpliría 53 años el próximo 12 de septiembre.