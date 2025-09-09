Lamine Yamal desmintió los rumores de separación de Nicki Nicole con un contundente video

En medio de los rumores de una abrupta separación entre ellos, Lamine Yamal y Nicki Nicole dejaron en claro que su relación continúa viento en popa. Lejos de mostrarse afectado, el futbolista se mostró enamorado de la rosarina.

Tras llevarse la victoria en el partido de España-Turquía por las Eliminatorias del Mundial 2026 con un gol estelar de su parte, Lamine descansó junto al resto del Seleccionado en la banca y uno de sus compañeros lo captó en un momento de puro amor.

Con una gran sonrisa y la mirada en su celular, Lamine Yamal miraba con amor la foto que pantalla de su celular que tenía una foto suya siendo abrazado por Nicki Nicole.

“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.

Según se alcanzó a ver en el video, la imagen es de un Lamine sin remera, mientras en su detrás está la cantante argentina rodeándolo con sus dos brazos.