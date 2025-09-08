Perico conmemoró el Día de la Industria

Con la entrega de reconocimientos a empresarios de nuestra provincia se llevó a cabo el acto por el Día Nacional de la Industria en la ciudad de Perico.

El lugar elegido para la conmemoración fue el Parque Industrial de Perico, dónde hoy se encuentran funcionando una diversidad de industrias en crecimiento.

"En Perico contamos con el Parque industrial más importante del norte argentino, un lugar que nos llena de orgullo porque es un emblema de la producción local y nacional. Es una verdadera vidriera de la capacidad y la fuerza transformadora de nuestros empresarios. Son el motor fundamental que mueve la economía, generan empleo y desarrollo en nuestra provincia. Por eso desde nuestro lugar los vamos a defender siempre", destacó durante su discurso el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Miguel Llanos.

"Tenemos un gran desafío que es motorizar el desarrollo productivo e industrial del Norte argentino. Estamos seguros que, con el apoyo del gobierno de la provincia y siguiendo la línea de trabajo marcada por nuestro intendente Rolando Ficoseco, lo vamos a lograr", aseguró el funcionario.

Organizado por el Consorcio de Empresarios del Parque Industrial y la Secretaría de Producción e Industria de la comuna, el acto conmemorativo se llevo a cabo en el pórtico del Parque Industrial y contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, el vicepresidente de la Legislatura, Fabián Tejerina, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco, el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial de la provincia, Diego Suárez, entre otros.