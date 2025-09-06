Palpalá coronó a su soberana

Con la tensión en el aire y los corazones latiendo al unísono, el escenario se llenó de la energía y la belleza de todas las candidatas. Pero la corona, encontró su dueña en Angelina Luján Armella Morel, del Colegio Modelo Palpalá. Su sonrisa, su elegancia y su carisma la llevaron a ser la flamante representante de la ciudad. Ahora, con la mirada puesta en el 22 de septiembre, Palpalá se prepara para apoyar a su reina en la gran fiesta provincial de la Ciudad Cultural.

SORPRESA E ILUSIÓN | LA EMOCIÓN DE LA NUEVA REINA

La corte palpaleña se completa con la Primera Princesa Camila Maia Arenas (Escuela Provincial de Comercio N° 2 "Dr Manuel Belgrano"), Segunda Princesa Yanina Luján Fernández (Colegio Sagrado Corazón), Primera Dama de Honor Zahira Martina Vilca (Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento") y Segunda Dama de Honor Valentina Candelaria Rebollo (Fasta - San Alberto Magno).

En diálogo con el streaming de El Tribuno de Jujuy, el intendente Rubén Eduardo Rivarola compartió sus impresiones sobre la fiesta y su compromiso con los jóvenes. "Estamos contentos porque estuvimos compartiendo con las reinas, compartiendo las actividades. Para cada uno de los chicos y las escuelas, esto es de ellos, ahora viven hechos que te dejan marcado para toda la vida", expresó con emoción. "Así que uno trata de hacer las cosas mejor para que ellos estén bien", agregó.

EL INTENDENTE RIVAROLA | ENTREGÓ LOS ATRIBUTOS A LA NUEVA SOBERANA.

Con un toque personal, el intendente rememoró sus días como carrocero, destacando los cambios generacionales: "Como carrocero recuerdo que trabajábamos muchas horas, compartíamos, eran sistemas de trabajo distintos. Ahora los chicos usan todo LED y antes era poner los portalámparas uno por uno".

Rivarola aprovechó la ocasión para agradecer a su equipo y a los funcionarios de las áreas de Juventud, destacando su labor para que las elecciones y los Sábados Estudiantiles mejoren año tras año. "La planificación en nuestra gestión es clave, buscamos ir mejorando cada vez que podemos", señaló, haciendo referencia a otras iniciativas exitosas como el Festival del Acero, la peregrinación de Río Blanco y la colaboración con vestuarios para los estudiantes. "Siempre estamos buscando trabajar con los profesionales de Palpalá para hacer grandes cosas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los palpaleños".