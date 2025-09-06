¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

Ledesma elige a su representante

Hoy a partir de las 22 el Complejo Municipal "Juan Domingo Perón" de Yuto será escenario de la gala eleccionaria.

MARCELA NAVAS
Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:37

En el marco de la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes, las dieciocho candidatas al trono departamental de Ledesma fueron recibidas en la ciudad de Yuto con distintas actividades organizadas por las instituciones educativas y el municipio local.

El esperado Baile Elección Reina Departamental de Ledesma se realizará hoy en el Complejo Municipal "Juan Domingo Perón" de Yuto, a partir de las 22. Allí, las candidatas desfilarán sobre un escenario especialmente preparado por las promociones de las tres escuelas de la localidad, en una noche que promete brillo, emoción y tradición estudiantil.

El recorrido comenzó en la Estación Experimental del Inta, continuó con una visita a la zona de quintas y culminó en la Municipalidad, donde el intendente David Abraham dio la bienvenida a las jóvenes, les agradeció su presencia y destacó el compromiso de quienes hacen posible la ceremonia de elección, les dijo que eran hermosas y les deseo suerte, el intendente dijo que este era un acontecimiento muy valioso para la comunidad de Yuto, que refleja la dedicación y el esfuerzo que los jóvenes ponen en ello.

La jornada contó además con la presencia de Josefina Blanco, reina provincial de los estudiantes y actual representante de Ledesma, quien compartió su emoción: "Estoy viviendo mis últimos días como reina y es inolvidable poder acompañar a estas nuevas candidatas en esta experiencia tan especial".

